Ростовский центр фиксации правонарушений ГИБДД прекратил личный приём граждан из-за коронавируса





Центр фиксации административных правонарушений ГИБДД Ростовской области перешёл на удалённый режим работы с гражданами.



С 20 марта в учреждении не будут вести личный приём. Автовладельцев готовы консультировать по телефону, через интернет или почтовый ящик.



Как сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, на вопросы дончан специалисты будут отвечать по телефону в приёмные часы: вторник, среда - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:45, перерыв - с 12:30 до 14:00. Телефоны для консультаций: 8 (863) 249-33-42, 8 (863) 249-33-37.



Также обращения можно направлять через официальный сайт: www.gibdd.ru или на электронную почту: cafap61@mvd.ru. На сайте также можно проверить наличие штрафов и оплатить их.



Письменные жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях и обращения, подписанные лично, можно опустить в почтовый ящик по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154.



Напомним, что в Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности. В настоящее время он действует уже в 80 регионах.