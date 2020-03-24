Ростовский астролог рассказал, когда стихнет массовый психоз на фоне пандемии



Астролог из Ростова-на-Дону рассказал, когда ждать окончания сложной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Прогноз дала Ольга Шумилина.



По словам специалиста, одной из причин нынешних глобальных перемен является планетарная энергия. 10 января 2020 года произошло лунное затмение в знаке Козерога, которое совпало с соединением Сатурна и Плутона. Это затмение задействовало сразу несколько космических тел, которые оказали влияние не только на общество, но и на государства. Активность небесных тел легла на Китай, за которым закреплён знак Козерога. Луна оказала влияние на народные массы, Солнце — на представителей власти, Сатурн — на реакционные силы, полицию и гражданские институты, занимающиеся охраной порядка, Плутон представил принципы возрождения и смерти, в том числе от неизвестных болезней. Планеты принесли психоз и массовую безразборную скупку товаров в магазинах.



- Энергия затмения всегда сохраняется на полгода, так что сейчас мы находимся на экваторе. Все страсти стихнут через три месяца, в июне, - добавила Ольга Шумилина.



Астролог обращает внимание на то, что многие проблемы возникают из-за установки «что неизвестно, то и страшно». Следует обратиться к опыту прошлого, чтобы понять, что раньше люди прекрасно обходились без многих товаров и благ.



Через три месяца также сойдёт на нет тема смерти от неизвестной болезни. После этого люди будут только вспоминать то, что пережили, и анализировать новые наработки.



Лунное затмение также принесёт смену общественного уклада, касающегося категорий семьи и карьеры. Так как сейчас многие по возможности переходят на удалённую работу, люди задумаются о том, что в таком формате можно функционировать и дальше.