Уже завтра жители Ростовской области увидят кольцеобразное затмение Солнца

В 2020 году день летнего солнцестояния совпадёт с кольцеобразным затмением светила. Небесное явление можно будет частично наблюдать 21 июня в Африке, Азии, на островах Тихого океана и на юге России. Лучше всего оно будет видно в Конго, Эфиопии, Пакистане, на севере Индии, в Китае. Об этом рассказали в московском планетарии.Наблюдателям в Ростовской области удастся увидеть небольшую фазу затмения. Утром Луна окажется между Землёй и Солнцем и частично закроет для нас светило. Для дончан она загородит лишь нижний краешек Солнца. Начало — в 8:09 по московскому времени, пик — в 8:53. Смотреть на небо без какой-либо защиты опасно для глаз. Наблюдателю надо будет вооружиться специальным фильтром, закопчённым стеклом или простым CD-диском. С их помощью можно увидеть затмение без вреда для здоровья.Самым красивым затмение будет для жителей Гималаев. Здесь люди увидят, как Луна полностью загородит Солнце.