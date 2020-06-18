Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Уже завтра жители Ростовской области увидят кольцеобразное затмение Солнца

Уже завтра жители Ростовской области увидят кольцеобразное затмение Солнца
В 2020 году день летнего солнцестояния совпадёт с кольцеобразным затмением светила. Небесное явление можно будет частично наблюдать 21 июня в Африке, Азии, на островах Тихого океана и на юге России. Лучше всего оно будет видно в Конго, Эфиопии, Пакистане, на севере Индии, в Китае. Об этом рассказали в московском планетарии.

Наблюдателям в Ростовской области удастся увидеть небольшую фазу затмения. Утром Луна окажется между Землёй и Солнцем и частично закроет для нас светило. Для дончан она загородит лишь нижний краешек Солнца. Начало — в 8:09 по московскому времени, пик — в 8:53. Смотреть на небо без какой-либо защиты опасно для глаз. Наблюдателю надо будет вооружиться специальным фильтром, закопчённым стеклом или простым CD-диском. С их помощью можно увидеть затмение без вреда для здоровья.

Самым красивым затмение будет для жителей Гималаев. Здесь люди увидят, как Луна полностью загородит Солнце.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.