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Ростовские водоемы оказались самыми грязными в регионе

Ростовские водоемы оказались самыми грязными в регионе
В Ростовской области самые грязные водоемы выявили в донской столице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За 2020 год из водоемов области произведен отбор 660 проб воды на выявление микробиологических показателей, 471 — на паразитологические, 314 — на санитарно-химические, 49 — на вирусологические.

По результатам исследований выяснилось, что самые грязные водоемы региона находятся в Ростове-на-Дону. Большое количество микробов обнаружено в водах Азова, Новочеркасска, Таганрога, Азовского, Аксайского, Октябрьского, Сальского и Усть-Донецкого районов.

При этом возбудителей каких-либо инфекционных заболеваний обнаружено не было. В управлении не рекомендуют купаться в загрязненных водоемах.

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