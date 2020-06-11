В Ростовской области назвали самые грязные водоёмы

Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области отобрали пробы воды в водоёмах региона.Всего эксперты сделали 62 пробы на микробиологические показатели, 45 проб - на паразитологические и 32 - на санитарно-химические. Исследование показало, что гигиеническим нормативам не соответствуют 21% отобранных проб воды. Возбудителей кишечных инфекций в донских водоёмах не выявлено. По паразитологическим показателям все отобранные пробы воды соответствовали нормативам.В водоёмах, расположенных в этих территориях, специалисты не рекомендуют купаться.Если при дальнейших исследованиях в водоёмах выявят патогенную микрофлору, на вводных объектах введут ограничения.