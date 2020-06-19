Названы города Ростовской области с самыми грязными водоёмами
В Ростовской области водоёмы проверили на наличие загрязнения, различных инфекций и паразитов. Результатами исследования за вторую декаду июня поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты взяли 119 проб воды в местах отдыха дончан. Они были проверены на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.
- Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 31,5% отобранных проб, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Возбудители кишечных инфекций обнаружены не были.
Паразитов тоже не нашли. Больше всего микробов выявили на пляжах Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Дончанам не рекомендуют купаться в указанных муниципалитетах.
Отметим, что пробы воды берут примерно каждые десять дней в течение периода с мая по октябрь.