Названы города Ростовской области с самыми грязными водоёмами

В Ростовской области водоёмы проверили на наличие загрязнения, различных инфекций и паразитов. Результатами исследования за вторую декаду июня поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.Специалисты взяли 119 проб воды в местах отдыха дончан. Они были проверены на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.Паразитов тоже не нашли. Больше всего микробов выявили на пляжах Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Дончанам не рекомендуют купаться в указанных муниципалитетах.Отметим, что пробы воды берут примерно каждые десять дней в течение периода с мая по октябрь.