Ростовские ветеринары провели сложную операцию крохотной ежихе

В Ростовском ветеринарном центре успешно прооперировали ежиху. Информацию об этом 29 сентября опубликовал в своем инстаграме ветцентр «ВотВЕТе».Маленького пациента привезли в ветеринарный центр пару недель назад поздним вечером. Хозяин зверька изначально обращался в другую ветклинику. Там ежихе сделали УЗИ и поставили диагноз «пиометра» (гнойная матка). Однако операцию провести в ветклинике не могли: необходимого оборудования для анестезиологии крошечного животного не было. Поэтому владельцу ежихи посоветовали обратиться в ветцентр «ВотВЕТе» - здесь развито анестезиологическое отделение, а потому подобные хирургические вмешательства возможны.- Самым сложным было поставить внутривенный катетер. Также было тяжело проводить газовый наркоз и вводить обезболивающее, - поделилась главврач центра «ВотВЕТе» Елена Фетисова. - В ходе операции мы обнаружили еще и опухоль в полости. Изъять ее из тазовой области оказалось непростой задачей, но наш хирург успешно с этим справился.Сама операция много времени у врачей не заняла, но ежихе пришлось остаться на ночь в реанимации. В течение этого времени специалисты следили за состоянием крохи. На следующий день маленького пациента выписали.