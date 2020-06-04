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В Донецке женщине провели сложную операцию на черепе после ДТП

В Донецке женщине провели сложную операцию на черепе после ДТП
В Донецке женщина перенесла тяжелую операцию после ДТП. Авария случилась 5 июня в районе центрального рынка, по улице Горького.

По предварительным данным, водитель бортового грузовика Isuzu не успел притормозить перед женщиной, которая вышла на пешеходный переход. Как только автомобиль приблизился к пешеходу, она рухнула машине под колеса, несмотря на то, что удар был не очень сильным.

Пострадавшая сильно ударилась головой об асфальт. Врачи забрали ее в больницу с подозрением на инсульт. В медучреждении ей сделали сложнейшую операцию - трепанацию черепа. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Правоохранители сейчас проводят проверку по факту ДТП и выясняют, женщина получила травму в результате аварии или при потере сознания от инсульта.

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