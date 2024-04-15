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Из-за сильного дождя в Ростове затопило улицу 1-ю Майскую. Местные жители поделились фотографиями в социальных сетях 15 апреля.Непогода обрушилась на донскую столицу. Ливень хлынул на улицы города и затопил несколько дорог. На снимках видно, как проезжая часть одной из дорог утонула в воде. Водителям автомобилей приходится с трудом пробираться сквозь поток воды.Кроме того, с подобной проблемой столкнулись жители улицы 2-й Краснодарской.Отметим, что проблемы с ливневой канализацией в Ростове уже не первый год. При каждом дожде множество дорог подвергаются подтоплению.