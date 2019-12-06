Пасмурная и прохладная погода ждёт ростовчан на рабочей неделе



Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет пасмурной и прохладной. По информации донского гидрометцентра, в течение всей недели солнце ни разу не выглянет из-за туч.



В понедельник, 9 декабря, температура днём и вечером будет +1...+2. Осадков не ожидается, ветер прогнозируют восточный, силой до двух метров в секунду.



На следующий день потеплеет на один градус, ветер станет немного сильнее.



В среду, 11 декабря, погода не изменится. Небо будет так же затянуто тучами, ветер сменится на северо-восточный.



12 декабря столбики термометров будут держаться выше нуля. Сила ветра станет до четырёх метров в секунду.



Последний день станет самым холодным, температура опустится до 0...-1 градуса. Ночью градусник покажет до -2 градусов.