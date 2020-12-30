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Ростовские парки на новогодних каникулах будут закрывать на ночь

Ростовские парки на новогодних каникулах будут закрывать на ночь
Ростовские городские парки во время новогодних выходных работают с 8 до 22 часов, информирует администрация. Все запланированные мероприятия проведут онлайн.

Время работы Ростовского зоопарка также сократили. Теперь он будет закрываться в 18 часов.

Власти надеются, что такими мерами смогут удержать горожан дома в период непростой эпидемиологической ситуации. Заболеваемость в Ростовской области растет с каждый днем – 1 января зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом.

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