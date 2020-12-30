Ростовские парки на новогодних каникулах будут закрывать на ночь

Ростовские городские парки во время новогодних выходных работают с 8 до 22 часов, информирует администрация. Все запланированные мероприятия проведут онлайн.Время работы Ростовского зоопарка также сократили. Теперь он будет закрываться в 18 часов.Власти надеются, что такими мерами смогут удержать горожан дома в период непростой эпидемиологической ситуации. Заболеваемость в Ростовской области растет с каждый днем – 1 января зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом.