Куда сходить в Ростове на январских выходных

Администрация Ростова-на-Дону обнародовала полный список январских новогодних мероприятий. Обеспечить досуг жителей донской столицы готовы театры, парки, школы искусств и библиотеки. Побывать на любом из новогодних торжеств можно, не выходя из дома.Детские школы искусств и художественные школы подготовили для горожан различные онлайн-выставки, концерты и поздравительные открытки. Парки культуры и отдыха – творческие мастерские, конкурсы рисунка, новогодней игрушки, флешмобы, игровые программы и челленджи. Библиотеки и дом творчества – спектакли, книжные обзоры и видеоконференцию с Дедушкой Морозом.С подробной программой мероприятий можно ознакомитьсягородской администрации. Все они доступны до 10 января 2021 года.