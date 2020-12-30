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Куда сходить в Ростове на январских выходных

Куда сходить в Ростове на январских выходных
Администрация Ростова-на-Дону обнародовала полный список январских новогодних мероприятий. Обеспечить досуг жителей донской столицы готовы театры, парки, школы искусств и библиотеки. Побывать на любом из новогодних торжеств можно, не выходя из дома.

Детские школы искусств и художественные школы подготовили для горожан различные онлайн-выставки, концерты и поздравительные открытки. Парки культуры и отдыха – творческие мастерские, конкурсы рисунка, новогодней игрушки, флешмобы, игровые программы и челленджи. Библиотеки и дом творчества – спектакли, книжные обзоры и видеоконференцию с Дедушкой Морозом.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации. Все они доступны до 10 января 2021 года.

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