Ростовская звезда Playboy показала сексуальное декольте



Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман показала откровенное декольте. Пикантный снимок красавица опубликовала в своем микроблоге.



В кадре модель еще с перебинтованной рукой (последствия ДТП на Бали). При этом, несмотря на травму, девушка выглядит шикарно – ее бирюзовый купальник и открытое декольте не оставляют равнодушным, а прорези на талии только придают элегантности и сексуальности.



«Когда вы смотрите на фото, на котором не видно лица, на что вы чаще всего обращаете внимание? P.S. Кто заметил кошку?» - подписала снимок модель.



Многие подписчики отметили, что животное на фото не видно, однако хорошо видные аппетитные фото Марии.