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Ростовская звезда Playboy показала сексуальное декольте

Ростовская звезда Playboy показала сексуальное декольте
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман показала откровенное декольте. Пикантный снимок красавица опубликовала в своем микроблоге.

В кадре модель еще с перебинтованной рукой (последствия ДТП на Бали). При этом, несмотря на травму, девушка выглядит шикарно – ее бирюзовый купальник и открытое декольте не оставляют равнодушным, а прорези на талии только придают элегантности и сексуальности.

«Когда вы смотрите на фото, на котором не видно лица, на что вы чаще всего обращаете внимание? P.S. Кто заметил кошку?» - подписала снимок модель.

Многие подписчики отметили, что животное на фото не видно, однако хорошо видные аппетитные фото Марии.

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