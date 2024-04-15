Минздрав Ростовской области снова ищет поставщика вакцины от менингококка
Министерство здравоохранения снова пытается приобрести вакцину от менингококковой инфекции. Повторный тендер опубликован на сайте госзакупок 12 апреля.
Изначально планировали заключить контракт на 9,6 тысячи доз. По данным на 13 марта, на них должны были выделить 33,3 миллиона рублей. Каждая доза обошлась бы в 3,5 тысячи рублей. Однако к моменту проведения аукциона никто так и не подал заявки на участие. Желающих поставлять раствор для внутримышечных инъекций не нашлось.
Через пару недель после провала появился новый тендер — на 9,5 миллиона рублей за 2,6 тысячи доз. При этом стоимость каждой дозы выросла почти на 200 рублей — до 3,7 тысячи рублей.
В документах указано, что привезти прививочный материал нужно в течение 30 рабочих дней с момента подписания контракта. При этом остаточный срок годности вакцин должен быть не менее семи месяцев.
Месяц назад в Ростове умерла 13-летняя девочка, подхватившая менингококковую инфекцию. Ученица школы № 104 неважно себя чувствовала. Менингоэнцефалит у нее диагностировали 15 марта. С тех пор состояние ребенка ухудшалось, девочку положили в больницу. Спасти подростка не удалось. Спустя двое суток школьница скончалась в стенах больницы.
Кроме того, менингококковая инфекция проявляется в виде гнойного менингита и менингококцемии с поражением различных органов и систем. Если вовремя не заняться лечением, заболевание может привести к летальному исходу.