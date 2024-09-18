Ростовская область принимает участие в формировании национального проекта «Семья»

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Ростовская область принимает активное участие в формировании национального проекта «Семья», сообщается на сайте донского правительства.На первом заседании комиссии Государственного совета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» 16 сентября в Москве были рассмотрены основные подходы к формированию нового нацпроекта «Семья». В работе комиссии в режиме видеоконференции принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.– На федеральном уровне продолжается активное формирование нового нацпроекта, который во многом имеет привязку к национальной цели и тем поручениям, которые президент озвучил в своем послании Федеральному Собранию, – сообщил после обсуждения первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. – Комиссия Госсовета в настоящее время является надежным инструментом для учёта и продвижения мнений региональных органов власти в процессе окончательного формирования проектов.Запуск национального проекта «Семья» намечен на 1 января 2025 года. В ходе заседания участники обсудили основные принципы формирования новой государственной программы, а также затронули вопросы, касающиеся разработки паспорта нацпроекта «Семья».В рамках действия государственной программы мероприятия будут направлены на формирование условий для активного досуга и творческого самовыражения людей разных возрастов. Эти мероприятия станут частью двух федеральных проектов: «Культура для семьи» и «Семейные ценности».