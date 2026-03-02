Новости
Ростовская модель рассказала о ракетной атаке в Дубае

Модель из Ростова рассказала о ракетной атаке в Дубае. Об этом Виктория сообщила в социальных сетях.

Виктория Лопырева с сыном проживают в Дубае, столице Арабских Эмиратов, уже более пяти лет. На протяжении всего этого времени она рассказывала о своей размеренной и комфортной жизни в этой арабской стране. Но 28 февраля все изменилось. США и Израиль удары по десяткам целей в Иране. Тегеран ответил атаками по Израилю и американским военным базам в регионе. В итоге ракеты упали, в том числе, на территории ОАЭ.

Как отметила Виктория, в Дубае произошло несколько взрывов. После жутких новостей Виктории стали писать сотни знакомых. По словам самой Лопыревой, она пытается сохранять спокойствие и не поддаваться панике ради сына.
Фото: соцсети
