Ростовская модель рассказала о ракетной атаке в Дубае

Фото: соцсети

Модель из Ростова рассказала о ракетной атаке в Дубае. Об этом Виктория сообщила в социальных сетях.Виктория Лопырева с сыном проживают в Дубае, столице Арабских Эмиратов, уже более пяти лет. На протяжении всего этого времени она рассказывала о своей размеренной и комфортной жизни в этой арабской стране. Но 28 февраля все изменилось. США и Израиль удары по десяткам целей в Иране. Тегеран ответил атаками по Израилю и американским военным базам в регионе. В итоге ракеты упали, в том числе, на территории ОАЭ.Как отметила Виктория, в Дубае произошло несколько взрывов. После жутких новостей Виктории стали писать сотни знакомых. По словам самой Лопыревой, она пытается сохранять спокойствие и не поддаваться панике ради сына.