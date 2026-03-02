Новости
Нейросети построили станцию метро в Ростове

Нейросети построили станцию метро в Ростове. Очередной минутный ролик опубликовал блогер из донской столицы Александр Соловьев.

Мужчина уже не в первый раз делает подобные ролики. Недавно Александр смог достроить пути для скоростного трамвая в Левенцовке с помощью современных технологий. На этом желание улучшить сферу общественного транспорта не угасло, и блогер еще «построил» ветку метро. Ожидается, что подземный транспорт свяжет Северный и Западный жилые массивы с центром города. Но пока это можно увидеть только на видео.

Разговоры о строительстве метро длились еще несколько лет назад. Но власти Ростова отказались от строительства метро, посчитав проект экономически нецелесообразным из-за недостаточного пассажиропотока.
Фото: соцсети
