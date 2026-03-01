Новости
Над акваторией Азовского моря уничтожили 9 беспилотников

В небе над Азовским морем сбили 9 беспилотников. Дроны сбили с 20:00 до 23:00.

Добавим, что всего за день в регионе сбили 16 БПЛА. Также в ночь на 1 марта уничтожили один дрон над донским регионом.
Фото: DonDay.ru.
