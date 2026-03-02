Новости
В Ростовской области ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Ростовской области ищут Евгения Мазикина, о местонахождении которого нет никаких данных вот уже третий день. 36-летний житель Краснодарского края пропал 28 февраля. Семья не могла дозвониться до него, никто не видел, куда он пошел. Евгений нуждается в медицинской помощи, поэтому уже 1 марта родные попросили о помощи волонтеров и правоохранителей.

В ходе поисков установили города и регионы, в которых может находиться потерявшийся мужчина. Среди них и Ростовская область.

Рост Евгения составляет 172 сантиметра, он среднего телосложения. У него темные волосы с залысиной и карие глаза.

Когда мужчина выходил из дома, на нем были серая куртка, черные спортивные штаны, серо-черные кроссовки и черная шапка.

Любой информацией просьба поделиться по телефону ПСО: 8-800-700-54-52 или 112.

Волонтеры ищут добровольцев для прозвона больниц! За инструкцией стоит обращаться в "ЛизаАлерт".
Фото: Лиза Алерт
