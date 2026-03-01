Новости
Два человека пострадали в жестком ДТП под Аксаем

Двое пострадали в жестком ДТП в Аксайском районе. Авария случилась 1 марта в поселке Верхнетемерницком.

Предварительно, 25-летняя девушка на «Порше Макан» выезжала со второстепенной дороги в сторону Ростова. Она не уступила дорогу автомобилю, у которого было преимущество. В результате машина врезалась в «БМВ», за рулем которого ехал 26-летний парень.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждение, - сказано в сообщении.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
