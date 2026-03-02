За сутки в Ростовской области случилось восемь техногенных пожаров
За сутки 1 марта в Ростовской области случилось восемь пожаров. По данным местного МЧС, причины всех – техногенные (связаны с деятельностью человека).
На тушение пожаров и два случая автомобильных аварий общей сложности выезжали 80 человек. Для тушения им понадобилось 20 единиц техники.
Данных о погибших или пострадавших не поступало. Однако 2 марта началось с трагедии. Как сообщалось ранее, ночью в огне и дыму погибли четыре человека в Азовском районе.