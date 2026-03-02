Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

За сутки в Ростовской области случилось восемь техногенных пожаров

За сутки в Ростовской области случилось восемь техногенных пожаров


За сутки 1 марта в Ростовской области случилось восемь пожаров. По данным местного МЧС, причины всех – техногенные (связаны с деятельностью человека).

На тушение пожаров и два случая автомобильных аварий общей сложности выезжали 80 человек. Для тушения им понадобилось 20 единиц техники.

Данных о погибших или пострадавших не поступало. Однако 2 марта началось с трагедии. Как сообщалось ранее, ночью в огне и дыму погибли четыре человека в Азовском районе.
Фото: МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика