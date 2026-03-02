Из-за неосторожного обращения с огнем погибли двое мужчин в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

На двух пожарах из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области погибли двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Отметим, что оба ЧП случились 28 февраля.Первое возгорание случилось в городе Донецке. Как сообщили в МЧС, причиной пожара в квартире на улице Марины Цветаевой стала неосторожность при курении. Непотушенная сигарета упала на вещи, что привело к быстрому распространению огня. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади один квадратный метр. В ходе тушения было обнаружено тело 37-летнего мужчины.Второе происшествие случилось в хуторе Ракитном Зерноградского района. Пожар в частном доме на улице Заречной возник в результате неисправности печи на твердом топливе. Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь уже охватил 70 квадратных метров. При тушении пожара было обнаружено тело 52-летнего мужчины.В настоящее время причины смерти обоих погибших устанавливаются судмедэкспертами.