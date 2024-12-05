В Дубае экстренно прооперировали сына Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева сообщила в социальных сетях, что ее сыну провели срочную операцию в Дубае. Она была очень напугана и поделилась деталями произошедшего.
Оказалось, что Марк-Лионель сильно повредил подбородок. Виктория была в растерянности, так как инцидент произошел ночью. Она не знала, нужно ли вызывать скорую помощь или лучше дать ребенку отдохнуть.
В клинике врачи сообщили, что рану необходимо зашивать под общим наркозом. Это вызвало беспокойство у матери. Ведущая даже вспомнила слова своей мамы: «Вот когда у тебя будет свой ребенок, ты меня поймешь».
К счастью, операция прошла успешно, и вскоре Марк был рядом с мамой. Через несколько лет об этом инциденте будет напоминать только шрам.
Виктория Лопырева родилась в Ростове. Она стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Затем она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды замужем. От второго мужа, заместителя председателя Республики Коми Игоря Булатова, у неё есть сын Марк-Лионель, который родился в 2019 году.