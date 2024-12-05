В Дубае экстренно прооперировали сына Виктории Лопыревой

Фото: соцсети

Виктория Лопырева сообщила в социальных сетях, что ее сыну провели срочную операцию в Дубае. Она была очень напугана и поделилась деталями произошедшего.Оказалось, что Марк-Лионель сильно повредил подбородок. Виктория была в растерянности, так как инцидент произошел ночью. Она не знала, нужно ли вызывать скорую помощь или лучше дать ребенку отдохнуть.В клинике врачи сообщили, что рану необходимо зашивать под общим наркозом. Это вызвало беспокойство у матери. Ведущая даже вспомнила слова своей мамы: «Вот когда у тебя будет свой ребенок, ты меня поймешь».К счастью, операция прошла успешно, и вскоре Марк был рядом с мамой. Через несколько лет об этом инциденте будет напоминать только шрам.Виктория Лопырева родилась в Ростове. Она стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Затем она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды замужем. От второго мужа, заместителя председателя Республики Коми Игоря Булатова, у неё есть сын Марк-Лионель, который родился в 2019 году.