Вход в зал ростовского музтеатра после начала спектакля будет закрыт с 1 марта

С 1 марта в Ростовском государственном музыкальном театре вступили в силу новые правила посещения, направленные на поддержание высокого уровня театрального этикета и уважения к труду артистов. Теперь попасть в зрительный зал после начала представления будет невозможно.

Согласно обновленным порядкам, после третьего звонка вход в партер будет физически заблокирован. Зрители, опоздавшие на спектакль, смогут посмотреть его в режиме трансляции, организованной в холле театра. Полноценный доступ в зрительный зал для них будет предоставлен только во время антракта.

В администрации театра пояснили, что данное решение обусловлено необходимостью исключить случаи нарушения целостности художественного впечатления от спектакля. Частые и шумные заходы опоздавших во время представления мешают не только зрителям, но и отвлекают артистов, что негативно сказывается на качестве постановки.
Фото: Соцсети
