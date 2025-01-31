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Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своём новом увлечении — танцах

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своём новом увлечении — танцах
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своём новом увлечении — танцах. Она поделилась этим в социальных сетях 30 января.

Виктория решила посвятить время себе и своим мыслям, и танцы стали для неё отличным способом достичь гармонии и спокойствия. На видео, которое она опубликовала, можно увидеть, как она пластично двигается под ритмичную музыку. Её движения полны сексуальности и грации.

- Процесс нашего первого занятия был направлен на то, чтобы отключиться от мыслей, которые меня беспокоили, и погрузиться в мир музыки и танца, — поделилась модель из Ростова.

Сейчас Виктория находится на Мальдивах и делится с подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует отличную фигуру.

Виктория Лопырева родилась в Ростове. Она стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Затем она работала ведущей на спортивных каналах. Виктория была дважды замужем, и от второго мужа, заместителя председателя Республики Коми Игоря Булатова, у неё есть сын Марк-Лионель, который родился в 2019 году.

С 2022 года Виктория живёт в Дубае, куда она переехала в поисках более безопасного и комфортного места для жизни и работы.
Фото: соцсети
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