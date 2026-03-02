Женщина и трое мужчин погибли в жутком пожаре в Азовском районе

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В жутком пожаре в селе Круглом Азовского района погибли трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на экстренные службы.Пожар вспыхнул в ночь на 2 марта. К моменту прибытия первых пожарных расчетов пламя уже полностью охватило 48 квадратных метров частного домовладения. Спасателям удалось локализовать возгорание, однако, судя по фотографиям с места происшествия, дом выгорел дотла, от постройки остались лишь обугленные конструкции.В ходе тушения огня были обнаружены тела четырех погибших. По данным источника портала, накануне трагедии в доме находились друзья хозяина, которые, вероятно, проводили время в компании. Из-за позднего часа гости остались на ночлег.Причины возникновения пожара на данный момент устанавливаются. По предварительной версии Следственного комитета и прокуратуры Ростовской области, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.Донской Следком и областная прокуратура начали проверку по факту произошедшего. Назначены экспертизы, которые должны окончательно установить причины пожара и точную причину смерти погибших.