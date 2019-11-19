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Ростовская группа «Каста» предложила президенту свой вариант гимна страны

Ростовская группа «Каста» предложила президенту свой вариант гимна страны
Фото: real-rap.ru
В 2020 году ростовская группа «Каста» будет отмечать 20-летний юбилей. К этому событию команда готовит выпуск нового альбома.

Первой композицией будущего альбома стал альтернативный гимн России. Коллектив сочинил свой вариант главной песни страны. Вместе с тем музыканты записали видеообращение, в котором просят президента рассмотреть песню в качестве альтернативы официальному гимну.
«Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все, но он не вызывал в нас серьёзного и сильного чувства, которое должен. И мы написали свой, который такие чувства вызывает, - пояснили музыканты. - Просим обратить внимание на наш гимн и рассмотреть его в качестве альтернативы».

Начинается композиция с фразы: «Говорить не запрещено, но мы молчим, как бы не сказать лишнего чего».

Добавим, что выход нового альбома запланирован на конец ноября – декабрь 2019 года. Называться он будет «Об изъяне понятно». В честь 20-летнего юбилея также запланирован юбилейный тур «Касты».

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