Ростовская группа «Каста» предложила президенту свой вариант гимна страны



Фото: real-rap.ru

В 2020 году ростовская группа «Каста» будет отмечать 20-летний юбилей. К этому событию команда готовит выпуск нового альбома.



Первой композицией будущего альбома стал альтернативный гимн России. Коллектив сочинил свой вариант главной песни страны. Вместе с тем музыканты записали видеообращение, в котором просят президента рассмотреть песню в качестве альтернативы официальному гимну.

«Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все, но он не вызывал в нас серьёзного и сильного чувства, которое должен. И мы написали свой, который такие чувства вызывает, - пояснили музыканты. - Просим обратить внимание на наш гимн и рассмотреть его в качестве альтернативы».



Начинается композиция с фразы: «Говорить не запрещено, но мы молчим, как бы не сказать лишнего чего».



Добавим, что выход нового альбома запланирован на конец ноября – декабрь 2019 года. Называться он будет «Об изъяне понятно». В честь 20-летнего юбилея также запланирован юбилейный тур «Касты».



