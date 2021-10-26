Ростовская БСМП закупит кислород для пациентов с коронавирусом на 25 млн рублей
МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который поставит медицинский кислород. Сумма контракта составляет 24,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 27 октября.
По условиям контракта исполнитель должен поставлять жизненно необходимый газ в течение всего 2022 года. Всего в больницу привезут 283 639 баллонов. Источником финансирования являются средства, полученные на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.
В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 кислород закупает каждое медицинское учреждение, занимающееся лечением пациентов с коронавирусом. Число инфицированных и смертность растут с каждым днем. Медики сообщают о переполненных ковидных госпиталях и разворачивании новых коек. На постоянной основе к ИВЛ подключены сотни ростовчан и жителей области.
К сожалению, медучреждениям не всегда удается приобрести кислород. РОКБ удалось заключить контракт на поставку со второго раза, при этом значительно увеличив цену. Аналогичная ситуация произошла с КДЦ «Здоровье». На заявку не нашлось желающих поставщиков. Вероятно, в ближайшие дни медучреждение попробует закупить кислород повторно.
Фото: gazballon.ru.