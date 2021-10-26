Ростовская БСМП закупит кислород для пациентов с коронавирусом на 25 млн рублей

МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который поставит медицинский кислород. Сумма контракта составляет 24,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 27 октября.По условиям контракта исполнитель должен поставлять жизненно необходимый газ в течение всего 2022 года. Всего в больницу привезут 283 639 баллонов. Источником финансирования являются средства, полученные на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 кислород закупает каждое медицинское учреждение, занимающееся лечением пациентов с коронавирусом. Число инфицированных и смертность растут с каждым днем. Медики сообщают о переполненных ковидных госпиталях и разворачивании новых коек. На постоянной основе к ИВЛ подключены сотни ростовчан и жителей области.К сожалению, медучреждениям не всегда удается приобрести кислород. РОКБ удалось заключить контракт на поставку со второго раза, при этом значительно увеличив цену. Аналогичная ситуация произошла с КДЦ «Здоровье». На заявку не нашлось желающих поставщиков. Вероятно, в ближайшие дни медучреждение попробует закупить кислород повторно.