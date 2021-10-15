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В Ростове КДЦ «Здоровье» закупит кислород для пациентов с COVID-19

В Ростове КДЦ «Здоровье» закупит кислород для пациентов с COVID-19
В Ростове МБУЗ клинико-диагностический центр «Здоровье» ищет подрядчика, который организует поставку кислорода. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 18 октября.

Согласно контракту исполнитель должен предоставить 165 тысяч баллонов жидкого медицинского кислорода в период до 1 марта. При использовании такого кислорода нет нужды работать с баллонами, содержащими газ под высоким давлением. А значит, процедура транспортировки и применения более безопасна. Закупка обойдется в 5 миллионов рублей. Оплачивать поставки медучреждение будет за счет средств территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования).

Заявки на участие принимают до 26 октября, а 28-го числа станет известен победитель.

Из-за напряженной ситуации по COVID-19 кислород закупают практически все медучреждения, занимающиеся лечением дончан с коронавирусом. Коечный фонд в Ростовской области практически переполнен, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий.

В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены 436 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза. В такой ситуации, к примеру, оказалась и РОКБ. Как сообщал Rostov.ru, медучреждение пыталось приобрести кислород в начале октября. Однако цены на жизненно необходимый газ стремительно растут, и предлагаемая стоимость не привлекла внимание возможных поставщиков. Позже в РОКБ пересчитали цену и опубликовали новую госзакупку - на шесть миллионов дороже.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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