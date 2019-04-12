Ростовчанка Виктория Лопырёва засветила шикарное кольцо на безымянном пальце



Модель и телеведущая из Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Теперь у подписчиков не осталось никаких сомнений: скоро девушка и её возлюбленный Игорь Булатов сыграют свадьбу.



Посол ЧМ-2018 засветила шикарное украшение в одной из сторис в Инстаграме. Лопырёва сняла видео в отражении зеркала лифта. При этом отлично видно бронзовый загар девушки, который контрастирует со светлым нарядом. Внимание поклонников привлекло сверкающее кольцо Виктории. Конечно, это может быть одно из нескольких украшений из её шкатулки. Однако, не спроста же оно надето на безыменный палец правой руки.



В комментариях уже идёт бурное обсуждение. Подписчики надеются, что скоро услышат о радостном событии.



Напомним, об отношении Лопырёвой и Булатова стало известно в декабре 2018 года, когда в Сеть просочились их совместные снимки. Незадолго до этого Виктория поделилась с общественностью новостью о том, что она беременна. Все ломали голову: кто же отец будущего малютки? Наконец, папарацци поймали пару Игоря и Виктории в свои объективы. Тогда девушке больше не было смысла делать тайну из своей личной жизни.



На страничке в соцсети она стала рассказывать о том, как проходила её беременность. В феврале у неё родился сын Марк-Лионель. Ростовчанка стала всё чаще показывать лицо своего возлюбленного. Судя по всему, они живут счастливо и наслаждаются воспитанием крохи. Сейчас все трое находятся в Майями и ждут, когда в России наступит тепло. Телеведущая обещала, что обязательно привезет Марка-Лео в Москву.

