Из декрета — под венец: ростовчанка Лопырёва снова показала кольцо на безымянном пальце



Ростовчанка Виктория Лопырёва опять «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце. Сверкающий камень она показала на снимке с чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». Мероприятие она посетила вместе с российский моделью Кристиной Романовой.



Виктория написала, что была счастлива увидеть на корте игру знаменитых Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Надаль в 12-й раз стал победителем чемпионата.



По словам Лопырёвой, хоть она и работает в сфере футбола, теннис занимает её не меньше. Под постом девушки комментаторы обсудили и сами состязания, и внешний вид дончанки. Все отмечают, что она всегда выглядит отлично: хоть на спортивных, хоть на светских мероприятиях.



Обнимаясь для снимка с Романовой, Виктория показала за безымянном пальце правой руки шикарное кольцо. Подписчики уверены, что её возлюбленный Игорь Булатов давно сделал красотке предложение. Теперь все с нетерпением ждут, когда же пара объявит о помолвке. Хоть девушка и говорила, что для неё штамп в паспорте ничего не значит, общественность всё-таки уверена, что скоро она станет невестой.



Отметим, что в июне сыну Игоря и Виктории исполнилось четыре месяца. Всё время с его рождения они жилы в Майями, а сейчас приехали ненадолго в Париж, чтобы посетить знаковые спортивные мероприятия: открытие Чемпионата мира по футболу среди женщин и Чемпионат по теннису. Они взяли маленького Марка-Лео с собой, так как он ещё не может оставаться надолго без мамы. Несмотря на это, Лопырёва заявила, что выходит из декретного отпуска, и готова полностью браться за работу. Это решение вызвало бурное обсуждение среди фолловеров, многие из которых думают, что она могла бы подольше оставаться с сыном.