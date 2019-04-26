Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Стройные ножки на пляже Майами показала ростовчанка Виктория Лопырёва

Стройные ножки на пляже Майами показала ростовчанка Виктория Лопырёва
Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва показала красивую фигуру на пляже Майами. Новым кадром она поделилась на своей страничке в соцсети.

Девушка позирует на фоне бирюзового моря и белого песка. Судя по ленте в «Инстаграме», Виктория чуть ли не каждый день ходит на пляж вместе с друзьями. Поклонники отметили, что у неё, судя по всему, большая коллекция купальников: она наряжается то в монотонные красный и оранжевый, то в пёстрые с гавайским рисунком.

После родов Лопырёва носит закрытые купальники, видимо, ещё не успев вернуть фигуру, которая была до беременности. При этом её ножки ничуть не пострадали: ростовчанка не устаёт хвастаться ими на фотографиях.
Стройные ножки на пляже Майами показала ростовчанка Виктория Лопырёва
В Майами она вместе с возлюбленным Игорем Булатовым находится уже около пяти месяцев. В феврале у пары появился сын Марк-Лионель. Виктория не раз говорила, что вернётся в Россию, когда наступит тепло. Но, несмотря на то, что уже на носу май, они не торопятся на родину.

Однако, среди подписчиков этот вопрос уже сошёл на нет. Сейчас главная тема разговоров — вероятная помолвка Лопырёвой и Булатова. Уже не раз пользователи замечали на безымянном пальце Виктории красивое сверкающее кольцо. На вопросы о свадьбе девушка отвечает, что пока таких планов у них нет. По её словам, они уже настоящая семья, а штамп в паспорте не является показателем любви.
Стройные ножки на пляже Майами показала ростовчанка Виктория Лопырёва

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.