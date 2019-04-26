Стройные ножки на пляже Майами показала ростовчанка Виктория Лопырёва



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва показала красивую фигуру на пляже Майами. Новым кадром она поделилась на своей страничке в соцсети.



Девушка позирует на фоне бирюзового моря и белого песка. Судя по ленте в «Инстаграме», Виктория чуть ли не каждый день ходит на пляж вместе с друзьями. Поклонники отметили, что у неё, судя по всему, большая коллекция купальников: она наряжается то в монотонные красный и оранжевый, то в пёстрые с гавайским рисунком.



После родов Лопырёва носит закрытые купальники, видимо, ещё не успев вернуть фигуру, которая была до беременности. При этом её ножки ничуть не пострадали: ростовчанка не устаёт хвастаться ими на фотографиях.



В Майами она вместе с возлюбленным Игорем Булатовым находится уже около пяти месяцев. В феврале у пары появился сын Марк-Лионель. Виктория не раз говорила, что вернётся в Россию, когда наступит тепло. Но, несмотря на то, что уже на носу май, они не торопятся на родину.



Однако, среди подписчиков этот вопрос уже сошёл на нет. Сейчас главная тема разговоров — вероятная помолвка Лопырёвой и Булатова. Уже не раз пользователи замечали на безымянном пальце Виктории красивое сверкающее кольцо. На вопросы о свадьбе девушка отвечает, что пока таких планов у них нет. По её словам, они уже настоящая семья, а штамп в паспорте не является показателем любви.

