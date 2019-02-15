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Ростовчанка Виктория Лопырёва похвасталась красивой фигурой после родов

Ростовчанка Виктория Лопырёва похвасталась красивой фигурой после родов
Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва показала отличную фигуру через две недели после родов. Красотка рассказала, что уже вернула вес, который у неё был до беременности.

Две недели назад у Лопырёвой и её возлюбленного Игоря Булатова родился сын. Пара не спешила выбирать имя малышу — родители хотели узнать его характер и поведение. В конце концов они решили дать ребёнку имя Марк Лионель. Молодые родители не могут нарадоваться своему счастью — Виктория познаёт все прелести материнства. Она проводит много времени с крохой, при этом не забывая делать себе небольшие сюрпризы. Вместе с Булатовым она устраивает романтические вечера, позволяя себе выпить пару глотков вина и принимая от кавалера шикарные букеты.

Ростовчанка Виктория Лопырёва похвасталась красивой фигурой после родов

Семья проводит время во Флориде. Там Игорь и Виктория находятся уже около двух месяцев. Сейчас они отправились в Ки-Ларго.
Вынашивая под сердцем Марка Лионеля, ростовчанка хорошо питалась, не придерживалась диет и вела правильный образ жизни. Родив малыша, она тоже ни в чём себе не отказывала. Однако спустя две недели девушка решила, что пора взять себя в руки. Она написала, что вернётся к активному образу жизни и занятиям спортом.

Напомним, о своей беременности Лопырёва рассказала в декабре 2018 года. Вскоре стало известно и имя отца ребёнка. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов, который ради Виктории бросил Тату Карапетян.

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