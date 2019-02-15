Ростовчанка Виктория Лопырёва похвасталась красивой фигурой после родов



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва показала отличную фигуру через две недели после родов. Красотка рассказала, что уже вернула вес, который у неё был до беременности.



Две недели назад у Лопырёвой и её возлюбленного Игоря Булатова родился сын. Пара не спешила выбирать имя малышу — родители хотели узнать его характер и поведение. В конце концов они решили дать ребёнку имя Марк Лионель. Молодые родители не могут нарадоваться своему счастью — Виктория познаёт все прелести материнства. Она проводит много времени с крохой, при этом не забывая делать себе небольшие сюрпризы. Вместе с Булатовым она устраивает романтические вечера, позволяя себе выпить пару глотков вина и принимая от кавалера шикарные букеты.







Семья проводит время во Флориде. Там Игорь и Виктория находятся уже около двух месяцев. Сейчас они отправились в Ки-Ларго.

Вынашивая под сердцем Марка Лионеля, ростовчанка хорошо питалась, не придерживалась диет и вела правильный образ жизни. Родив малыша, она тоже ни в чём себе не отказывала. Однако спустя две недели девушка решила, что пора взять себя в руки. Она написала, что вернётся к активному образу жизни и занятиям спортом.



Напомним, о своей беременности Лопырёва рассказала в декабре 2018 года. Вскоре стало известно и имя отца ребёнка. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов, который ради Виктории бросил Тату Карапетян.