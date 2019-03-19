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Ростовчанка Виктория Лопырёва не скрывает изменившуюся после родов фигуру

Ростовчанка Виктория Лопырёва не скрывает изменившуюся после родов фигуру
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва не скрывает изменившуюся после родов фигуру. Она опубликовала снимок, на котором явно видно складки на боках. Понятно, что, родив сына, девушка моментально не станет худенькой.

Виктория абсолютно не переживает по этому поводу. Она даже подшучивает над собой и возлюбленным Игорем Булатовым.

«Лиса Алиса и Кот Базилио идут в спортзал», - подписала фото ростовчанка.

Мнения подписчиков по поводу фигуры Лопырёвой разделились. Одни поддерживают её в том, что она с юмором относится к своим «складочкам».

- Естественное фото, живое и милое) Без фотошопа намного лучше, - прокомментировала одна из пользователей.

Другие же обвиняют её в том, что она водила всех за нос, выкладывая обработанные в фотошопе снимки. Но пару эти заявления не волнуют. Они счастливы проводить время друг с другом и своим сыночком Марком-Лионелем.
Ростовчанка Виктория Лопырёва не скрывает изменившуюся после родов фигуру

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