Виктория Лопырева показала кадры трогательного поздравления сына с Днем матери

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Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала трогательное видео с сыном в День матери. Кадры звезда разместила 24 ноября в своих соцсетях.На видео сын Марк-Лионель преподносит маме нежный букет из роз. Они болтают, а мама одаривает Марка поцелуями. Лопырева поблагодарила сына за трогательное поздравление.- Спасибо, сыночек! Мамы, поздравляю нас с нашим днем! Конечно, нежно обнимаю мою любимую мамулю, - пишет модель.Подписчики в комментариях умилились от происходящего, также они поздравили Викторию. Мама модели тоже ответила на трогательный пост: «Люблю вас, мои котики! Любуюсь вами и горжусь!» - пишет женщина.Виктория Лопырева – уроженка Ростова. Известность она обрела после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». После она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке – от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. Он родился в 2019 году. Виктория Лопырева с 2022 года проживает в Дубае.