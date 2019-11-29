Ростовчанка Виктория Лопырева готовится к свадьбе



Похоже, что известная модель и посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева и предприниматель Игорь Булатов, которые воспитывают совместного ребёнка, решили, наконец, пожениться.



Примерно полтора месяца назад Виктория дала понять, что со своим возлюбленным они планируют официально стать мужем и женой, хотя со свадьбой и не спешат. Позже она похвасталась кольцом на безымянном пальце стоимостью 8 миллионов рублей. Не оставалось сомнений, скоро пара отправится в ЗАГС. Но никаких конкретных заявлений влюблённые не делали. Единственный раз Виктория обмолвилась, что в этом году организовать большое торжество они уже не успевают, но семейное торжество вполне возможно.







В начале декабря девушка перешла к конкретным действиям, а именно: отправилась в свадебный салон. 3 декабря она опубликовала фотографии свадебных платьев, которые ей удалось примерить.

«Настроение: невеста. Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила свадебная. Какое оно, платье мечты, и где его найти? Невесты меня поймут. Путь этот не быстрый и интересный», - прокомментировала Лопырева.



Далее в её тексте следует реклама салона. Поэтому снова до конца не ясно, то ли Виктория снялась для рекламной кампании, то ли действительно готовится выйти замуж.







Напомним, об отношениях Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно в декабре 2018 года. Тайну их отношений раскрыли папарацци, которые сфотографировали пару вместе. Скоро стало известно, почему модель так долго скрывала своего возлюбленного. Ведь, когда правда вскрылась, Виктория уже была беременна, а Игорь - женат.



