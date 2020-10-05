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Ростовчанка представит родной город на конкурсе «Миссис Россия International 2020»

Ростовчанка представит родной город на конкурсе «Миссис Россия International 2020»
В конкурсе для замужних девушек «Миссис Россия International 2020» Ростовскую область представит 24-летняя Виктория Вика. О подготовке к конкурсу красавица рассказала Rostov.ru.

На счету Виктории более 20 титулов и наград, среди которых «Леди Шарм России 2020» и «Суперблондинка Ростова 2020». Этим летом она завоевала Гран-При на городском конкурсе «Прима Дона». Победа дала ей шанс представить родной город на конкурсе среди замужних красавиц всей страны.

Подготовка к дню «Х» в самом разгаре. Виктория уже знает, что предстанет перед жюри в сногсшибательном красном платье со шлейфом. Обойти соперниц девушка собирается национальным костюмом и жгучим танцем.

- Вместе с моим тренером по танцам мы покажем профессиональное танго, - призналась красавица. - На его подготовку у меня ушло около пяти месяцев.

Изюминкой конкурсантки станет блюдо донской кухни из семейной книги рецептов. Для гостей Виктория приготовит уху по-казачьи и запеченного карпа.

Несмотря на многочисленные участия в подобных конкурсах, красавица волнуется. Однако к эмоциональным состояниям Виктория относится по-философски.

- Я понимаю, что переживания мне не помогут в конкурсе. Если у меня появляются такие чувства, я отвлекаюсь на приятную музыку или домашние задания по английскому языку, - поделилась ростовчанка.

Колоссальную поддержку Виктории оказывает ее супруг футболист Игорь Губанов. Он является защитником казахстанского клуба «Кызыл-Жар СК». Как верная жена, она сопровождает мужа в города, где он играет. Несмотря на то, что супруги меняют место жительства почти каждый год, сердце Виктории принадлежит Ростову.

Финал конкурса пройдет в Музыкальном театре 19 октября. Вместе с ростовчанкой за титул самой красивой замужней девушки России поборются еще 12 конкурсанток из разных городов страны. Виктория Вика мечтает оставить титул «Миссис России International» в родном Ростове. Девушка надеется, что покорит сердца жюри не только своей красотой, но и талантами.

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