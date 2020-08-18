Ростовчанка предлагает перевести Дон на летнее время

Ростовчанка Марина Андрухович предлагает перевести донской регион на летнее время. Инициативу девушка разместила на портале «Активный ростовчанин».Свое предложение жительница донской столицы обосновывает тем, что жить зимой по зимнему времени невыносимо. По мнению Марины, решение об отмене перевода часов и переходе на зимнее время было принято в столице, и москвичи, в отличие от южан, даже представить себе не могут последствий такой меры.– Рассвет наступает в четыре часа утра, а закат в самый продолжительный день - в 20:50. Зачем нам рассвет в то время, когда люди еще спят? Да и большинство жителей бодрствуют до 23 часов! – пишет девушка. – Зимой жить по зимнему времени просто невыносимо! Это вечная тьма!Дончане инициативу Марины не поддерживают. Один из комментаторов считает, что Ростовскую область нужно перевести в зону UTC+4 без «летнего» и «зимнего» времени.На данный момент за предложение проголосовали десять человек, против – семь. Чтобы инициатива попала в поле зрения властей, она должна набрать еще 487 голосов за 41 день.