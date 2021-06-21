Ростовчанина, ограбившего знакомую, приговорили к обязательным работам

Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю, ограбившему знакомую. Происшествие случилось в мае 2021 года.По версии следствия, в тот день Евгений Ф. находился в коллекторе вместе с женщиной. Около 16:30 они поссорились. Разозлившись, мужчина подошел к ней и выхватил из кармана куртки два телефона и два пауэрбэнка. На этом Евгений не остановился. Он потребовал снять куртку, в которой находились документы женщины. Испугавшись, та все отдала. Затем Евгений выгнал знакомую из коллектора. Стоимость награбленного составила 3 780 рублей.Вскоре ростовчанина задержали. В ходе следствия выяснилось, что недавно он украл колпаки на 5 680 рублей с припаркованной иномарки и скрылся. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Грабеж».Суд признал Евгения Ф. виновным и приговорил его к 350 часам обязательных работ.