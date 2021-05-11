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В Ростове мужчине вынесли приговор за кражу и грабеж

В Ростове мужчине вынесли приговор за кражу и грабеж
Ростовчанин ограбил знакомого и украл колпаки с дисков. Оба происшествия случились в Западном микрорайоне в декабре 2020 года.

По версии суда, Евгений Филатов вечером 14 декабря шел по улице Зорге. В районе дома № 56/2 стоял припаркованный автомобиль «Рено Сандеро». Мужчина снял колпаки с дисков колес общей стоимостью около 6 тысяч рублей и ушел.

Через неделю, 22 декабря, он ограбил знакомого. Мужчины находились в коллекторе дома № 66/1 на улице Малиновского. Филатов забрал два телефона, внешние аккумуляторы и куртку знакомого. Общая сумма награбленного составила порядка 4 тысяч рублей. Злоумышленник забрал документы мужчины и попросил его выйти из коллектора.

Полиция вскоре задержала ростовчанина. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража».

- Филатов приговорен к обязательным работам на срок 350 часов, - сообщили в Советском районном суде города Ростова-на-Дону.

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