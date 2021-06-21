Ростовчанин получил год строгача за кражу двух бутылок коньяка

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю, ограбившему магазин. Происшествие случилось осенью 2020 года.По версии следствия, Сергей В. зашел в магазин «Пятерочка». Убедившись, что на него никто не смотрит, мужчина взял две бутылки коньяка по 0,5 литра и спрятал их под куртку. Общая сумма награбленного составила 598 рублей. Однако один из сотрудников магазина все-таки заметил его маневр.Когда Сергей направился в сторону выхода, продавец остановил его и попросил оплатить награбленное. Мужчина бросился бежать, проигнорировав сотрудника магазина.Вскоре ростовчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал Сергея В. виновным и приговорили к году и четырем месяцам колонии строгого режима. На решение повлияли и предыдущие судимости мужчины: за побои и кражу с причинением значительного ущерба.