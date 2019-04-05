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Ростовчанина Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Ростовчанина Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Московский городской суд освободил ростовчанина Кирилла Серебренникова от домашнего ареста. Ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщают РИА Новости. В суде 8 апреля рассмотрели апелляцию адвокатов режиссёра.

Вместе с Серебренниковым от ареста освободили экс-главу департамента господдержки Министерства культуры Софью Апфельбаум и продюсера Юрия Итина.

Напомним, что в августе 2017 года ростовчанина отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении государственных средств, выделенных на развитие творческого проекта «Платформа». По версии следствия, он вместе с другими фигурантами дела присвоил порядка 130 миллионов рублей.

Несмотря на то, что он находился взаперти, Серебренников продолжал заниматься своим делом. В одиночку он смонтировал фильм "Лето", посреди съёмок которого режиссёра арестовали. Его команда продолжила работу над картиной и досняла всё, что смогла. Материал был передан Кириллу, из этого он создал фильм, который победил в нескольких номинаций премии "Ника".

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