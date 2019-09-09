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Суд предлагает вернуть дело ростовчанина Серебренникова в прокуратуру

Суд предлагает вернуть дело ростовчанина Серебренникова в прокуратуру
Дело режиссёра из Ростова Кирилла Серебренникова хотят вернуть в прокуратуру. Слушания возобновились 11 сентября в Мещанском суде Москвы.

По словам судьи Ирины Аккуратовой, в обвинительном заключении есть нарушения и противоречия. Сторона защиты поддержала это предложение, так как, по их мнению, уже имеется достаточно сведений для оправдания режиссёра. Гособвинение же отреагировало отрицательно.

Напомним, Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рулей, выделенных государством на реализацию творческого проекта «Платформа». В августе 2017 года режиссёра посадили под домашний арест, при этом он продолжал работу на спектаклями и кинофильмами. Находясь дома без Интернета он поставил балет «Нуреев», который получил высокую оценку критиков, а также фильм «Лето», который удостоился премии «Ника» в нескольких номинациях и стал победителем Каннского фестиваля.

В апреле 2019 года Кирилла выпустили из-под ареста, оставив под подпиской о невыезде.

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