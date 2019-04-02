Адвокаты ростовчанина Серебренникова обжаловали решение суда о продлении домашнего ареста



Адвокаты ростовчанина Кирилла Серебренникова подали апелляцию на решение суда о продлении режиссёру домашнего ареста. Как сообщает «МК», Московский городской суд рассмотрит жалобу 8 апреля.



Серебренникова, а также бывшего главу департамента господдержки Министерства культуры Софью Апфельбаум и продюсера Юрия Итина оставили под арестом до 4 июля. На продюсера Алексея Малобродского наложена подписка о невыезде.

Такое решение следствие объясняет тем, что фигуранты могут оказать давление на свидетелей.



Напомним, что режиссёр Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его обвиняют в присвоении средств, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа». По версии следователей, он похитил 130 миллионов рублей.