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Адвокаты ростовчанина Серебренникова обжаловали решение суда о продлении домашнего ареста

Адвокаты ростовчанина Серебренникова обжаловали решение суда о продлении домашнего ареста
Адвокаты ростовчанина Кирилла Серебренникова подали апелляцию на решение суда о продлении режиссёру домашнего ареста. Как сообщает «МК», Московский городской суд рассмотрит жалобу 8 апреля.

Серебренникова, а также бывшего главу департамента господдержки Министерства культуры Софью Апфельбаум и продюсера Юрия Итина оставили под арестом до 4 июля. На продюсера Алексея Малобродского наложена подписка о невыезде.
Такое решение следствие объясняет тем, что фигуранты могут оказать давление на свидетелей.

Напомним, что режиссёр Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его обвиняют в присвоении средств, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа». По версии следователей, он похитил 130 миллионов рублей.

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