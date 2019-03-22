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Режиссёр Фёдор Бондарчук потребовал освободить ростовчанина Серебренникова

Режиссёр Фёдор Бондарчук потребовал освободить ростовчанина Серебренникова
На вручении госнаград Фёдор Бондарчук попросил освободить из-под ареста ростовчанина Кирилла Серебренникова. Церемония награждения прошла 25 марта в Большом театре.

Министр культуры РФ вручил Фёдору Бондарчуку орден Александра Невского. Как сообщает «РИА Новости», взяв награду, режиссёр обратился с речью к присутствующим.

Он призвал Следственный комитет, МВД и прокуратуру освободить Серебренникова до тех пор, пока суд не примет решение по его делу.
Напомним, что режиссёра обвиняют в присвоении государственных средств. По версии следствия, они вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили больше половины от 214 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию проекта «Платформа».

В квартире Кирилла Серебренникова прошли обыски, а после его посадили под домашний арест. Несмотря на это, он продолжает заниматься искусством. Находясь в квартире без Интернета, он смог самостоятельно смонтировать свой новый фильм «Лето». Режиссёра арестовали как раз тогда, когда съёмки шли в полном разгаре. Тем не менее команда продолжила работу и досняла фильм.

Работа удостоилась нескольких наград и также получила рекордное количество номинаций на премию «Ника».

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