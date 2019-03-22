Режиссёр Фёдор Бондарчук потребовал освободить ростовчанина Серебренникова



На вручении госнаград Фёдор Бондарчук попросил освободить из-под ареста ростовчанина Кирилла Серебренникова. Церемония награждения прошла 25 марта в Большом театре.



Министр культуры РФ вручил Фёдору Бондарчуку орден Александра Невского. Как сообщает «РИА Новости», взяв награду, режиссёр обратился с речью к присутствующим.



Он призвал Следственный комитет, МВД и прокуратуру освободить Серебренникова до тех пор, пока суд не примет решение по его делу.

Напомним, что режиссёра обвиняют в присвоении государственных средств. По версии следствия, они вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили больше половины от 214 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию проекта «Платформа».



В квартире Кирилла Серебренникова прошли обыски, а после его посадили под домашний арест. Несмотря на это, он продолжает заниматься искусством. Находясь в квартире без Интернета, он смог самостоятельно смонтировать свой новый фильм «Лето». Режиссёра арестовали как раз тогда, когда съёмки шли в полном разгаре. Тем не менее команда продолжила работу и досняла фильм.



Работа удостоилась нескольких наград и также получила рекордное количество номинаций на премию «Ника».