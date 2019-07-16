Ростовчанин просит убрать остановочный комплекс, расположенный напротив его дома



Ростовчанин просит убрать остановочный комплекс, расположенный напротив его дома в районе Александровки. Такое обращение он разместил на одном из городских порталов.



По словам ростовчанина, остановка находится на улице 40-летия Победы, возле дома № 40. Первая проблема заключается в том, что объект закрывает доступ к сетям водоснабжения. При неисправности собственник дома просто не сможет устранить проблему.



Местоположение неудобно еще и тем, что остановка находится на возвышенности. Во время дождя вода стекает с комплекса на территорию домовладения. Кроме того, во двор его дома попадает мусор.



Мужчина также отметил, что на остановке нередко собираются любители выпить. Они громко переговариваются, конфликтуют и периодически устраивают драки. При этом автор обращения рассказал, что свидетелями происходящего становятся трое его детей.



Ранее мужчина уже адресовал свою просьбу городским властям. Однако пока реакции на его обращение не последовало.