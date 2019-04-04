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Музыкант из Таганрога прошел кастинг всероссийского проекта «Песни»

Музыкант из Таганрога прошел кастинг всероссийского проекта «Песни»
Ростовчанин Владимир Идиатуллин принял участие в отборочном туре шоу «Песни». На кастинге он представил авторскую песню «Break Free».

Музыкант родился в Таганроге, но по окончании школы переехал в Донскую столицу, где и начал творческую карьеру. Молодой человек поступил на экономический факультет в один из ростовских вузов и параллельно стал заниматься музыкой.

Сейчас Владимир Идиатуллин путешествует по всей России с различными творческими номерами. Артист самостоятельно пишет музыку под свои песни, а также играет на акустической, и бас-гитарах. На шоу он пришел с авторской песней Break Free.

- Эта композиция имеет для меня большое значение, ведь она отражает мое внутреннее состоянии в определенный период жизни. Она обо всем негативе, который окружал меня тогда. Break Free переводится как «побег», «сбежать». И эта песня как раз о том, как мне хотелось вырваться из плена ненавистных компаний и давящих стен. Это скорее не крик о помощи, а победный крик», – признается Владимир Идиатуллин.

Кроме того, ростовский музыкант рассчитывает на поддержку всего южного региона – после публикации новости о выступлении в соцсетях певцу стали звонить земляки.

- Многие очень удивлены и ждут моего выступления. Уверен, что мои люди будут «топить» за меня, – отметил артист.

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