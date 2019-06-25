Ростовчанин предложил установить трехуровневую парковку в Пролетарском районе



Ростовчанин предложил установить трехуровневую парковку в Пролетарском районе. Такое заявление размещено на одном из популярных городских порталов.



Автор заявления Александр Кравченко считает, что автостоянку нужно организовать по адресу: площадь Толстого, 8. По его мнению, парковка позволит сделать движение в районе более свободным. В частности, это поможет справиться с пробками в квартале: площадь Базарная – пл. Толстого – пл. Свободы – пл. Карла Маркса. Александр Кравченко отмечает еще два плюса.



Ростовчанин перечислил и другие преимущества инициативы.



– Парковка будет располагаться недалеко от Нахичеванского рынка. Появится возможность освободить от автопаркинга Базарную площадь, – говорится в петиции.