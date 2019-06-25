Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин предложил установить трехуровневую парковку в Пролетарском районе

Ростовчанин предложил установить трехуровневую парковку в Пролетарском районе
Ростовчанин предложил установить трехуровневую парковку в Пролетарском районе. Такое заявление размещено на одном из популярных городских порталов.

Автор заявления Александр Кравченко считает, что автостоянку нужно организовать по адресу: площадь Толстого, 8. По его мнению, парковка позволит сделать движение в районе более свободным. В частности, это поможет справиться с пробками в квартале: площадь Базарная – пл. Толстого – пл. Свободы – пл. Карла Маркса. Александр Кравченко отмечает еще два плюса.

Ростовчанин перечислил и другие преимущества инициативы.

– Парковка будет располагаться недалеко от Нахичеванского рынка. Появится возможность освободить от автопаркинга Базарную площадь, – говорится в петиции.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.