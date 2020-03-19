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Ростовчанин предложил освободить многодетных и ветеранов от оплаты парковки

Ростовчанин предложил освободить многодетных и ветеранов от оплаты парковки
Ростовчанин предложил освободить членов многодетных семей и ветеранов от оплаты парковки. Заявление с такой просьбой появилось на одном из городских порталов.

Автор петиции считает, что нужно дополнить постановление властей об использовании платных стоянок. Так, он предлагает сделать парковку бесплатной для льготников: ветеранов и членов многодетных семей.

– Прошу поднять тему об увеличении числа льготников, которые бы могли бесплатно воспользоваться парковкой, – говорится в сообщении.

Ранее другая жительница Ростова возмутилась неудобством и стоимостью парковок. По ее мнению, вся организация парковок ограничилась нанесением разметки и установкой постаматов. Она предложила снизить цену за пользование парковками и сделать их более комфортными.

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