Ростовчанин просит расширить улицу на Военведе



Ростовчанин просит расширить улицу Оганова на Военведе. Такое заявление было опубликовано на одном из популярных городских порталов.



Автор петиции Александр Белов считает, что трасса в районе Оганова в будущем может не справиться с автомобильным потоком. Уже сейчас здесь постоянно образуются многокилометровые транспортные заторы. В то же время на Оганова продолжается строительство новых жилых комплексов.



– Скоро людей и машин станет больше. Строительство на Оганова завершится только к 2020 году. Если не расширить трассу, автомобилисты будут постоянно находиться в пробках, – считает автор.