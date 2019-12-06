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Ростовчанин просит расширить улицу на Военведе

Ростовчанин просит расширить улицу на Военведе
Ростовчанин просит расширить улицу Оганова на Военведе. Такое заявление было опубликовано на одном из популярных городских порталов.

Автор петиции Александр Белов считает, что трасса в районе Оганова в будущем может не справиться с автомобильным потоком. Уже сейчас здесь постоянно образуются многокилометровые транспортные заторы. В то же время на Оганова продолжается строительство новых жилых комплексов.

– Скоро людей и машин станет больше. Строительство на Оганова завершится только к 2020 году. Если не расширить трассу, автомобилисты будут постоянно находиться в пробках, – считает автор.

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